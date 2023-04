Striano, un “posto occupato” per ricordare le donne vittime di violenza

Un posto simbolico e occupato per quelle donne che non ci sono più, non hanno più un ruolo nella società civile, perché uccise. È il senso dell’iniziativa alla quale ha aderito il Comune di Striano che si è tenuta ieri, presso l’aula consiliare del centro vesuviano.

All'evento, moderato da Alexander Wilde, oltre al sindaco Antonio Del Giudice e all'assessore alle pari opportunità Antonietta Boccia, sono intervenuti, la presidente della Consulta Regionale per la condizione della donna Ilaria Perrelli, il presidente del consiglio comunale Francesco D'Andrea, il consigliere regionale e presidente della commissione attività produttive del consiglio regionale, Giovanni Mensorio, la dirigente scolastica Fortunata Salerno.

Gli alunni e le alunne dell’istituto comprensivo “Antonio D’Avino” hanno presentato i loro lavori sulla parità di genere e sul rispetto nei confronti delle donne, con cartelloni, interventi, esibizioni musicali