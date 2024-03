Si è spento la scorsa notte in ospedale, all'età di 72 anni, l'avvocato Gennaro Torrese, per quasi vent'anni presidente del Consiglio dell'Ordine di Torre Annunziata, fino al luglio del 2019. Attualmente presidente dell'Unione Regionale dei Fori della Campania, Gennaro Torrese è stato ai vertici dell'Avvocatura oplontina fin dalla nascita del Foro di Torre Annunziata nel 1994, quando fu inaugurato il tribunale. Nato a Torre del Greco, dove ha sempre vissuto, Torrese è stato colpito da una malattia fulminante, che in poco meno di un mese lo ha costretto alla resa. In tribunale a Torre Annunziata è stato sempre presente e sorridente fino agli inizi di febbraio, quando è stato costretto ad un ricovero in ospedale. «Tornerò presto, non vi preoccupate» aveva rassicurato gli amici e colleghi di sempre. Purtroppo, la malattia ha avuto il sopravvento in poche settimane.

APPROFONDIMENTI L'ultimo fischio di Fabio arbitri e amici in lacrime: «Eri la nostra roccia» Furto con la «spaccata», agenzia di scommesse svaligiata nella notte Imboscata a Varcaturo, apre la porta ai sicari pusher ferito alla testa

Nonostante i suoi problemi di salute, non aveva fatto mancare la sua presenza ad alcuni eventi nazionali e locali organizzati dal Consiglio Nazionale Forense e dalle associazioni del territorio. È stato tra i promotori della Scuola Forense «Enrico De Nicola», dedicata al primo Presidente della Repubblica e avvocato di Torre del Greco.

A ricordarlo è Pasquale Damiano, attuale presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, per anni segretario del Coa accanto a Torrese: «Un punto di riferimento per il nostro Circondario, Gennaro Torrese si è distinto per il costante impegno a difesa dell'Avvocatura, soprattutto quella giovane, in tutte le sedi, istituzionali e non. Protagonista nazionale di iniziative di assoluto rilievo nell'interesse degli iscritti ed al tempo stesso disponibile al dialogo ed al confronto. Un vero leader acuto ed attento a tutte le problematiche, interpretando al meglio anche la funzione sociale dell'Avvocatura. La sua trentennale esperienza ed il suo apporto mancheranno, così come il suo accomodante sorriso, alle nuove generazioni». «Quando sono arrivato a Torre Annunziata ricorda il presidente del tribunale, Ernesto Aghina era lui il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Un galantuomo d'altri tempi, estremamente collaborativo, che mi ha aiutato molto nell'esordio alla guida di questo ufficio e nell'impatto con una realtà nuova per me».

Lunedì mattina, come stabilito dal presidente Aghina, in tutte le aule del tribunale di Torre Annunziata sarà osservato un minuto di silenzio in ricordo di Gennaro Torrese, mentre la sezione locale dell'Anm ha già fatto affiggere manifesti di cordoglio. A. Al mio insediamento non era più presidente dell'Ordine degli Avvocati, ma è stato il primo a congratularsi per il nuovo incarico». Tanti i commenti e i ricordi sui social. Tra i tanti, quello di Luisa Liguoro, che ha ricoperto dopo Torrese l'incarico di presidente del Coa: «Questa volta è assai difficile trovare le parole anche per una logorroica come me. Allora dico solo grazie Gennaro Torrese per ciò che sei stato e per ciò che sarai per sempre. Molto di ciò che sono lo devo a te e questo non lo dimenticherò mai». I funerali si terranno alle ore 12 alla Basilica di Santa Croce a Piazza Santa Croce a Torre del Greco, la sua città.