Unioni civili, primo rito a Gragnano tra due uomini

La città di Gragnano festeggia la sua prima unione civile tra due uomini. È proprio il sindaco della Città della Pasta a celebrare la cerimonia che si è svolta in comune venerdi mattina, 7 giugno. «Oggi ho celebrato la prima unione civile omoaffettivo», ha dichiarato Nello D'Auria che ha celebrato con emozione all'unione tra Pio e Alessandro. «L'amore è un sentimento universale che non conosce barriere, né limiti - ha proseguito D'Auria - È la forza che ci unisce e ci rende umani. Oggi, abbiamo avuto il privilegio di assistere a una dimostrazione di amore puro e autentico, che ci ricorda che l'inclusione e la diversità sono i valori che ci definiscono come comunità. Oggi, celebriamo l'amore e continuiamo a lavorare per un futuro in cui ogni individuo sia libero di amare chi desidera, senza paura né discriminazione».

Così Gragnano si apre al mondo ed ai suoi cambiamenti, dopo il titolo di città, ottenuto nei mesi scorsi, e i momenti di condivisione culturale e sociale che si moltiplicano sul territorio, l'unione tra i due giovani gragnanesi segna un altro momento di crescita per la comunità della città della pasta che vuole guardare al futuro.