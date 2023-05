Casoria: arresto cardiaco in palestra, 40enne salvato dal 118

Un uomo di 40 anni in arresto cardiaco viene salvato dal 118. È accaduto questa mattina, mentre si allenava in palestra a Casoria, in via Salvatore Piscopo. La vicenda viene riportata sulla pagina social "Nessuno Tocchi Ippocrate". Un lavoro di squadra partito alle 8.10, quando la “Casalnuovo India” viene allertata per una richiesta di intervento per un neurologico rosso, perdita di coscienza in una palestra. Il quarantenne stava facendo esercizi di crossfit quando si è sentito male.

Poi la situazione peggiora: «In itinere, sul tablet del mezzo di soccorso, il dispatch viene cambiato in "persona in arresto cardiocircolatorio ", la situazione è precipitata!».

Ogni secondo è prezioso, qui inizia la lotta contro il tempo; «Giunto sul posto, l'equipaggio inizia immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Arriva in supporto anche l’automedica di Arzano. Dopo 10 minuti di manovre salvavita, il paziente riprende il respiro e il battito cardiaco e quindi si vola al pronto soccorso di Villa dei Fiori Acerra, dove al momento il paziente risulta stabile».

Dieci minuti in cui la squadra dei medici del primo soccorso è riuscita a salvare una vita, conclude il dottore Manuel Ruggiero presidente di "Nessuno Tocchi Ippocrate': «Siamo stanchi di sentire nei telegiornali la frase - il 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso- devono passare anche queste notizie per far capire all’utenza che sono molte di più le vite strappate alla morte che quelle dove non si è potuto fare nulla!»