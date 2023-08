Uomo travolto da trattore: tanta gente e musica della banda ai funerali a Torre del Greco

TORRE DEL GRECO. C’era anche la musica della banda ad accompagnare l’ultimo saluto a Domenico Izzo, l’uomo di 67 anni morto mercoledì scorso nella zona di via Montagnelle a Torre del Greco, travolto dal trattore sul quale stava eseguendo alcuni lavori in un terreno agricolo privato, mezzo che si è ribaltato per ragioni al vaglio della magistratura.

Una cerimonia funebre assai partecipata nonostante il periodo estivo, visto che l’uomo - chiamato anche come con l'appellativo di «Mimì ‘o baffone» per i suoi caratteristici baffi lunghi e curati - era molto conosciuto, specie nella sua zona di residenza, a Santa Maria la Bruna.

Dopo il corteo partito dalla casa di via Villa Prota, l’ultimo saluto a Izzo è stato dato nella parrocchia di San Vincenzo a Postiglione, alla presenza della compagna e dei quattro figli dell’uomo.

Sul fronte giudiziario, si attendono gli esiti dell’autopsia effettuata nella giornata di venerdì dal medico incaricato dal pubblico ministero Alessandra Riccio. Due le persone che risultano indagate: si tratta del proprietario del terreno e del committente dei lavori che stava eseguendo l’uomo. Un atto dovuto, per consentire ai due di poter nominare propri consulenti tecnici per le procedure irripetibili riferite al caso.

Al momento si indaga per omicidio colposo in concorso e sulle procedure legate agli obblighi del committente e dei responsabili dei lavori che Izzo era stato chiamato ad effettuare.