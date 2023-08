«Non la conoscevamo, abbiamo sentito urlare e pensavamo si trattasse di un banale litigio. Quando siamo arrivati pensavamo fosse ancora viva, abbiamo chiamato l’ambulanza, invece non c’era più niente da fare». C’è poca voglia di parlare in via San Massimo, zona collinare di Piano di Sorrento, dove ieri all’ora di pranzo si è consumato l’ennesimo femminicidio.

APPROFONDIMENTI Sorrento, uccide l'ex compagna: fermato sui colli Sorrento, cadavere di donna accoltellata in un'auto Sorrento, cadavere di donna accoltellata in un'auto: fermato l'ex che lei aveva denunciato Viaggia per 5mila chilometri per un uomo conosciuto online: viene uccisa e le vengono prelevati gli organi Sofia Castelli, non regge la confessione dell'assassino Zakaria Atqaoui: dal mazzo di chiavi all'arma del delitto. Perché avanza l'ipotesi dell'omicidio premeditato

L’episodio ha scosso la piccola comunità delle palazzine che sorgono nei pressi della chiesa della Santissima Trinità, lungo la strada che collega la Penisola Sorrentina con la Costiera Amalfitana. «Ho saputo il nome – spiega una donna – ma non la conoscevo, forse era venuta a trovare qualcuno». E in effetti Anna Scala, la 57enne di Vico Equense accoltellata a morte e lasciata priva di vita nel bagagliaio della sua Citroen C3, era residente a Moiano ed era andata a far visita ad alcuni familiari. Ma, a quanto pare, il suo ex compagno l’aveva seguita e attesa nei pressi del garage che fa parte del complesso delle altre palazzine della Cooperativa San Massimo, dove aveva parcheggiato la sua auto. Proprio alle spalle di quel rettilineo di garage di circa venti metri era in corso una sorta di riunione condominiale per alcuni lavori.

Il racconto dei presenti è agghiacciante ed è affidato alle parole di una testimone, che ha diffuso un audio attraverso WhatsApp che ha fatto il giro delle chat durante il primo pomeriggio di ieri. La voce femminile racconta: «Stavamo giù in garage per controllare i lavori in corso nel palazzo per le pulizie, quando abbiamo sentito delle urla strazianti. Abbiamo pensato a un litigio, dopodiché le urla sono diventate ancora più strazianti e a quel punto abbiamo deciso di andare a vedere. Abbiamo chiesto ad alta voce “chi c’è” e una voce ci ha detto di correre. Abbiamo fatto una corsa – prosegue la donna ricostruendo i momenti successivi – e quando siamo arrivati abbiamo visto qualcosa di spaventoso. Questa donna accoltellata all’interno del cofano dell’auto. C’era una pantofola a terra, aveva il volto coperto forse nel tentativo di difesa, è stato terribile. Chi ci ha chiamato ci ha riferito di aver sentito delle urla ed entrando nel garage ha visto il cadavere ma non ha visto chi è stato».

Un racconto lungo e dettagliato, fornito anche agli investigatori, che subito si sono messi sulle tracce dell’assassino, raccogliendo conferme sulle descrizioni dell’autore del delitto passionale anche da alcuni filmati delle telecamere presenti in zona. «Una signora del palazzo di fronte ha visto un tale che usciva di corsa, vestito di nero, pantaloni e camicia nera a maniche lunghe, col cappellino da pescatore, un pugnale nella mano, tutto sporco di sangue, che correva. A quel punto – continua la sua testimonianza la signora – il marito della condomina che si era affacciata ha preso la moto per inseguirlo, ma ne ha perso le tracce tra via Cavone e il cimitero. Continuando nella ricerca, però, ha trovato il cappellino a terra, nella zona di San Liborio. Nel frattempo abbiamo chiamato polizia, carabinieri e ambulanza, pensavamo fosse ancora viva, ben presto abbiamo capito che non era così».

La vicenda ha sconvolto l’intera comunità di Piano di Sorrento, come spiega anche il sindaco Salvatore Cappiello: «Siamo addolorati e sconvolti. Il terribile delitto avvenuto nella nostra città è un atto di inaudita follia. Voglio esprimere dal profondo del mio cuore e a nome dell’intera comunità di Piano di Sorrento, il nostro cordoglio ai familiari della vittima». «Vicinanza e cordoglio a familiari e conoscenti» esprime anche Peppe Aiello, sindaco di Vico Equense, dove risiedeva la vittima.