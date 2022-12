Usuraio 79enne vessava le vittime senza far estinguere mai il debito

Per anni ha tartassato un uomo che gli aveva chiesto piccole somme in prestito, arrivando a minacciarlo e aggredirlo fisicamente, fino ad impossessarsi della sua tessera bancomat.

Sono le accuse contestate ad un 79enne di Casoria, cui i carabinieri hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip del tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura diretta da Maria Antonietta Troncone.

Dalle indagini dei carabinieri, avviate dalla denuncia della vittima, esasperata da anni di minacce e paura per i comportamenti vessatori dell'anziano usuraio, è emerso che il rapporto debitorio era nato anni fa e non si era mai concluso, nonostante si trattasse di piccole somme. Lo strozzino chiedeva continuamente soldi, e non voleva estinguere il debito. Ad un certo punto la vittima ha chiesto un finanziamento ad un istituto di credito per pagare una volta per tutte il debito, ma l'usuraio, dopo minacce e aggressioni, si è fatto consegnare il bancomat dalla vittima e si è appropriato dell'intera somma oggetto di finanziamento. I carabinieri hanno sequestrato a casa del 79enne anche assegni e documenti al fine di verificare la presenza di altre vittime di usura.