Gragnano, Valzer dei maturandi: l'evento per gli studenti del don Lorenzo Milani

Un evento per il territorio da qualche anno. Per salutar gli studenti ad un passo dalla maturità. Quasi un debutto in società, come spiegano dall'Istituto Don Lorenzo Milani guidato dal preside Francesco Fuschillo, che accoglie diversi indirizzi scolastici per gli studenti di Gragnano.

Dal classico allo scientifico passando per le scienze applicate, le scienze umane e l'indirizzo tecnico con finanza e marketing turismo e sistemi aziendali. Il 31 maggio alle 18 l'evento che coinvolgerà decine e decine di maturandi, anche i diversamente abili, che vestiti come dame e cavalieri vivranno una serata magica.

«Da anni organizziamo il Valzer dei Maturandi per offrire a tutti i ragazzi il debutto in società-spiega Ketty Spera- una delle docenti organizzatrici.

Ed ogni anno l'emozione ci coinvolge tutti, famiglie, scuola, studenti.

Anche stavolta durante la serata verranno premiate le eccellenze del Don Milani ovvero gli alunni che si sono classificati nei primi tre posti nei vari concorsi culturali e sportivi. E saluteremo i cinque anni di scuola con una manifestazione classica ma moderna».