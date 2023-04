Varcaturo, arrestati fratello e sorella con armi e denaro in casa

Sono le 5 a Varcaturo e i carabinieri della stazione di Pozzuoli irrompono in un appartamento del parco Oleandri dove all’interno abitano due vecchie conoscenze. Si tratta del 73enne Ettore Caccavale e di sua sorella Carla, che di anni ne ha 70. Inizia la perquisizione e i carabinieri trovano e sequestrano la prima pistola: una calibro 38 a tamburo carica di 5 proiettili. L’arma è risultata intestata ad una persona deceduta nel 1986.

Nella disponibilità della donna, invece, un’altra pistola. Sequestrata una semiautomatica modificata calibro 7,65 con 7 proiettili, di cui uno in canna. Durante le operazioni, inoltre, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato la somma di 48.035 euro la cui provenienza non è stata giustificata.

Gli arrestati – devono rispondere di detenzione abusiva di arma comune e clandestina e ricettazione – sono in attesa di giudizio. Indagini in corso da parte dei carabinieri sia per il denaro che sulle armi che saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare i loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.