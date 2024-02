Varcaturo, evade dai domiciliari e minaccia i carabinieri col martello: in carcere

I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale Brendo Seferovic, 30enne, sottoposto ai domiciliari in una baracca del campo nomadi in via Carrafiello.



Durante uno dei numerosi e quotidiani controlli all’interno dell’insediamento, i militari hanno sorpreso Seferovic a circa 60 metri dal luogo in cui il Giudice gli aveva imposto di rimanere.

Il 30enne si è opposto all’arresto e impugnando un martello ha minacciato di usarlo contro i carabinieri.

Nonostante le minacce, i militari lo hanno disarmato e ammanettato. Ora si trova in carcere, in attesa di giudizio.