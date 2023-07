Sindaci coinvolti nella valorizzazione del territorio, lotta all'abusivismo e agli sversamenti illegali di rifiuti, iniziative per il rilancio dell'agricoltura e per il consolidamento di un turismo di qualità. Raffaele De Luca, primo cittadino del comune di Trecase, è ufficialmente presidente dell'Ente Parco nazionale del Vesuvio.

Dallo scorso 29 giugno c'è il decreto del ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, che mette fine a una lunga querelle: un braccio di ferro tra Regione e Governo che però, mentre veniva svolto, ha visto De Luca stare comunque alla guida del Parco Vesuvio in qualità di commissario straordinario. Poi l'accordo, il percorso istituzionale con il via libera di Palazzo Santa Lucia e delle commissioni Ambiente di Camera e Senato e finalmente la nomina del ministro.

Il neo presidente può iniziare la sua attività ai vertici dell'ente di Palazzo Mediceo ma proprio il periodo di commissariamento gli ha consentito di avere le idee chiare sulle cose da fare e sui progetti da portare avanti: «È un incarico di grande responsabilità che mi accingo a svolgere con il massimo entusiasmo e impegno, insieme alle istituzioni, alle associazioni e a tutti i soggetti portatori di interessi, per conseguire gli obiettivi di tutela e di valorizzazione dell'ambiente, di promozione dell'agricoltura e di consolidamento del turismo sostenibile». De Luca infatti, ha intrapreso un percorso di ascolto delle istanze del territorio, incontrando le Istituzioni locali. E proprio sui sindaci è pronto a puntare: «Dedicherò grande attenzione al rapporto con tutti i sindaci della Comunità del Parco e con loro stabilirò un confronto continuo».

Le tematiche sulle quali intende coinvolgere gli amministratori sono molte, su tutte spicca la lotta agli sversamenti abusivi. Spiega De Luca: «Il nostro sistema di videosorveglianza è ben funzionante e ci sta già aiutando molto, ma anche i Comuni devono fare la loro parte collaborando a stanare gli incivili che deturpano l'area protetta». L'altra criticità è quella dell'abusivismo edilizio: «Chi guida un Comune lo sa, bisogna rispettare le regole».

Eppure il Parco, nell'idea del sindaco di Trecase, non è solo un sistema di vincoli: «Non ci sono solo le limitazioni, ma anche le opportunità. Ho intenzione di lavorare da subito per consentire di superare gli intoppi a chi vuole investire nell'agricoltura e a chi ha già un'azienda agricola. Ho incontrato molti imprenditori che mi hanno esposto i loro problemi: possiamo superare questioni burocratiche e vincoli, ovviamente nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità». L'altro nodo è il turismo: in un periodo particolarmente florido per Napoli e per l'intera Campania, la sfida è portare i flussi di visitatori non solo a quota mille, al cratere che si raggiunge da Ercolano e che fa registrare il sold out quasi tutto l'anno, ma anche nelle aree interne, solitamente meno valorizzate.