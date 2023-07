Vesuvio, fumo dall'area interessata da un incendio due giorni prima: nuova bonifica a Torre del Greco

TORRE DEL GRECO. Mercoledì scorso un incendio divampato nella zona di via Ruggiero e alimentato dal forte vento, aveva mandato in fumo quasi 10mila metri quadrati di terreno, tra sottobosco e sterpaglie presenti nelle aree poste a ridosso del parco nazionale del Vesuvio.

Da allora e nonostante la zona fosse stata bonificata per evitare che le fiamme potessero riprendere, dal terreno ormai arido continuava a salire un fumo dall’odore acre. Una situazione che ha allarmato i residenti della zona, che hanno tempestato di telefonate il centralino della sala operativa della protezione civile.

Che oggi ha dato mandato all’associazione di volontariato Torre Vesuvio-Pro Natura di intervenire, con l’obiettivo di eliminare queste fastidiose «fumarole».

I volontari, con i mezzi antincendio e le dovute protezioni, sono dunque tornati in via Ruggiero per eliminare gli inconvenienti e consentire alla gente del posto di trascorrere notti più serene e senza la pessima «compagnia» del fumo degli ultimi giorni.