Vesuvio, morta turista sul Gran Cono: stroncata da un infarto fulminante

È riuscita ad arrivare in cima al Vesuvio e godere del panorama più bello del mondo. Ma poco dopo è morta d’infarto davanti ai suoi famigliari. È successo nel tardo pomeriggio di oggi alla 78enne Victoria Sanidad, filippina ma residente a Londra da qualche anno. La donna con i suoi cari era a Napoli da qualche giorno ed oggi aveva visitato il cratere del Vesuvio. È riuscita a salire con le guide vulcanologiche fino alla cima e tornare giù a quota mille, ma il suo cuore non ha retto.

Al momento di rientrare nel pullman turistico si accasciata a terra per un malore. Sono intervenuti immediatamente i volontari della Croce Azzurra “Santa Maria” di San Giuseppe Vesuviano, associazione da anni impegnata nei servizi di primo soccorso a quota mille per migliorare la sicurezza dei turisti durante le visite guidate al Gran Cono. Tuttavia, all’arrivo del 118 con medico a bordo, nonostante i tentativi di rianimazione, per la turista non c’è stato nulla da fare.

Ora sono iniziate tutte le procedure per riportare la salma in patria ma prima si dovrà effettuare l’esame autoptico.