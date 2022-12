Vigilia di Natale a Giugliano: stretta sull'aperitivo, vietato vetro in piazza

Divieto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro. Questa l’ordinanza firmata dal sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi per gli aperitivi della vigilia di Natale e Capodanno. Il divieto non è applicato per i clienti all'interno del locale e per quelli seduti ai tavoli esterni delle attività. Tutti coloro che parteciperanno questa sera e la sera del 31 all’aperitivo non potranno dunque brindare con bottiglie di vetro. Multe salate per i trasgressori che vanno da 500 a 5mila euro.

Altra ordinanza che entra in vigore questo pomeriggio quella relativa alla viabilità. Sarà infatti istituita una ztl con divieto di transito dalle 16 alle 21 lungo corso Campano da piazza Trivio a via Panico, lungo via Cumana dall'angolo di via Concezione a piazza Matteotti, lungo via Roma e lungo il tratto di piazza Gramsci compreso tra la Banca di Credito Popolare e l'angolo di via Vittorio Veneto. Vengono inoltre istituiti, sempre nello stesso arco temporale, i sensi unici in via A. Palumbo dall'angolo di via Labriola all'angolo di via Cacciapuoti in direzione via Aviere Mario Pirozzi e in via Cumana dall'angolo di via Concezione all'angolo di via Sant'Anna in direzione via Sant'Anna. Disposto poi il divieto di sosta su via Roma e l'apertura di via Aviere Iodice per agevolare il parcheggio.