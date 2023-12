Era il 2004 e in quegli spazi storici davanti al mare, tra la palazzina delle montagne russe e il molo borbonico, Roberto De Simone portò in scena il singspiele mozartiano «Ratto dal Serraglio» con Antonella Morea, Franco Iavarone e la direzione dell'orchestra di Leopold Hager. Fu solo un momento, però: dopo Villa La Favorita di Ercolano tornò inesorabilmente nell'oblio.

La scorsa estate il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha annunciato stanziamenti speciali per la sia riqualificazione, 44 milioni di euro, e ieri anche grazie a queste risorse si è passati ai fatti: è stato firmato un accordo che sancisce l'affido del bene da parte della soprintendenza all'Archeologia e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, che ha competenza sul sito, alla fondazione ente Ville Vesuviane. A siglare la collaborazione il soprintendente Mariano Nuzzo e il presidente di Ville Vesuviane Gennaro Miranda; presenti anche il vicedirettore regionale dell'Agenzia del demanio Luca Damagini e Serena Borea, responsabile scientifico dell'intesa.

E così dopo un lungo periodo di abbandono e anni di discussione sul suo rilancio la villa realizzata nel 1768 da Ferdinando Fuga e acquistata nel 1792 da Ferdinando IV di Borbone, che la destinò a residenza reale, potrebbe finalmente conoscere una nuova vita. O almeno così si spera.

L'accordo riguarda la gestione e la valorizzazione del parco sul mare della villa. I punti cruciali dell'intesa coinvolgono le attività artistiche e didattiche da svolgere nel sito culturale: dopo la riqualificazione del parco e delle strutture presenti nell'area saranno organizzate visite guidate per scolaresche e turisti, mostre, spettacoli a partire da quelli del «Festival delle Ville Vesuviane», naturalmente, decaduto rispetto agli antichi splendori - poi convegni, conferenze, workshop, laboratori e attività a sfondo sociale. Inoltre, si dice, saranno attivati interventi di monitoraggio e salvaguardia del bene.

Dagli anni '60 il parco fu separato fisicamente dal resto della villa con la realizzazione di via Gabriele D'Annunzio che ha diviso in due il sito. In seguito al terremoto del 23 novembre 1980 fu adattato dal Comune di Ercolano a campo container per gestire l'emergenza abitativa; in seguito, a parte l'inizio degli anni 2000, il periodo in cui venne ristrutturato il molo, il bene ha vissuto solo di tentativi sporadici di rilancio.

«Oggi abbiamo firmato un accordo sperimentale per rilanciare La Favorita e insieme variamo un modello di gestione innovativo di un bene culturale. Lo facciamo con particolare entusiasmo dato che questo importante sito rappresenta un faro nel territorio del Miglio d'oro», ha detto Nuzzo. Miranda ha sottolineato la coincidenza dell'accordo con la presenza del vertice Unesco in città: «Questa straordinaria iniziativa cade nei giorni in cui è stata ideata la Carta Unesco per Napoli che coinvolge anche il piano immateriale dell'offerta culturale».