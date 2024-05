Villaricca, arrestato 22enne: aveva in casa una pistola lanciarazzi

Siamo a Villaricca e i carabinieri sono quelli della locale stazione. L’uomo è il 22enne Salvatore Bonato e in seguito ad una visita da parte dei carabinieri per notificargli una misura cautelare dell’obbligo di dimora, che il 22enne non si aspettava, i carabinieri, notando un atteggiamento che li insospettisce, decidono di perquisire l’abitazione dell'uomo e trovano, nel settimino della camera da letto, una pistola lanciarazzi calibro 22 senza matricola.

L’arma è stata sequestrata mentre l’uomo è stato arrestato e ora è in attesa di giudizio per detenzione abusiva di arma comune da sparo.