Villaricca, volo dal terzo piano: morta 78enne, indagano i carabinieri

Una donna di 78 anni è morta dopo una caduta dalla finestra del terzo piano della sua abitazione.

L'anziana risiedeva in un appartamento del centro e viveva assieme al figlio 38enne, affetto da problemi psichici. I carabinieri della locale stazione e della compagnia di Marano, che indagano sulla vicenda, al momento non si pronunciano, anche se dai primi accertamenti si propende maggiormente per la tesi del suicidio.

I militari dell'Arma, tuttavia, non escludono che possa essersi verificato un litigio tra mamma e figlio. Alcuni dissidi e contrasti tra i due, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbero verificati anche in passato. Si attende, ad ogni modo, l'esito dell'esame autoptico per sciogliere gli ultimi dubbi.