Trovato con 3 involucri di droga, un 17enne di Villaricca è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il ragazzo è stato sorpreso dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, in via della Resistenza. I poliziotti lo hanno trovato in possesso di 3 involucri contenenti circa 10 grammi di marijuana.