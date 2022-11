Strada sprofondata e sgomberi: residenti ricevuti in municipio

Strada sprofondata a Villaricca, i residenti di via Palermo incontrano il prefetto Rosalba Scialla, a capo dell'amministrazione comunale.

L'incontro è stato anticipato da una ricognizione sul luogo del cedimento, dove sono ancora in corso gli interventi di ripristino del manto stradale e per la messa in sicurezza delle abitazio.

La prima voragine, forse causata da un problema al condotto fognario, era stata completamente riempita dalla ditta incaricata dei lavori, ma successivamente si era registrato un nuovo cedimento. Da quanto si apprende, i cedimenti del manto stradale sarebbero imputabili alla presenza di una cava sotterannea interessata in passato all'estrazione di materiali. Una trentina le famiglie sgomberate, accompagnate oggi in municipio dal consigliere regionale Pasquale Di Fenza,che auspicano in un veloce ritorno nelle proprie abitazioni.