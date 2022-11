Violenza sulle donne, la Piazzetta di Capri si veste di rosso

Alle 19.00 in punto di questa sera la piazzetta di Capri si è illuminata di rosso. Così come è accaduto in tante altre piazze d’Italia, l’isola azzurra ha voluto per una sera cambiare il nome del colore che la distingue in tutto il mondo per celebrare la giornata internazionale in cui viene celebrata la lotta alla violenza contro le donne e il femminicidio.

È stata anche quest’anno sotto l’albero di Natale istallata la panchina rossa fatta realizzare dalla sezione di Capri della FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) che era presente la delegazione caprese insieme al Sindaco marino lembo e l’assessore alle pari opportunità Salvatore Ciuccio, e una delegazione delle FIDAPA rappresentata dalla delegata della sezione di Capri Giannamaria Lembo.

Nella piazza insolitamente rossa diversi cittadini che hanno voluto testimoniare la loro solidarietà alle donne vittime della violenza. Parole intense sono state pronunziate dal sindaco Marino Lembo che ha voluto sottolineare il messaggio che l’amministrazione intendeva dare che era rivolto soprattutto agli uomini perché si tratta di una manifestazione di genere tesa ad annullare ogni differenza tra persone.

Così come ha voluto ribadire nelle sue parole l’Assessore alle Pari Opportunità Salvatore Ciuccio, il quale ha voluto creare ancora un altro momento suggestivo ed emozionante chiamando a partecipare la violinista caprese Daniela Rocchi che con la sua musica ha egregiamente dato un tocco artistico alla serata rendendo ancor più emotivo ed emozionante nella piazza-salotto che ha creato un forte impatto visivo alla serata che ha vestito di rosso il salotto del mondo.

Un rosso acceso color sangue simile a quello versato in quest’ultimo anno da oltre 100 donne in Italia che hanno perso la vita. L’amministrazione comunale di Capri ha voluto in tal modo onorare una data simbolica e ricordare le donne che sono state ammazzate brutalmente da chi doveva invece proteggerle ed amarle.