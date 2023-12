“Security” e lampeggiante acceso con sfollagente ma non è un vigilante

Sono le 3 di notte e i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco stanno percorrendo le strade di Volla.

La gazzella si trova a via Palazziello quando nota un’auto in sosta. Il veicolo, una Suzuki Vitara, ha un lampeggiante sul tettuccio acceso mentre sul cofano e sulle portiere sono affissi dei cartelli con la scritta “Security”.

L’immagine che appare lascia sopresi i militari che non hanno mai visto prima quell’auto che appare palesemente contraffatta.

A bordo c’è un 60enne incensurato del posto e non sa fornire un motivo valido della sua presenza.

E’ verosimile che l’uomo abbia inventato autonomamente una sorta di “ronda” ma questo non è certo né tantomeno il 60enne ha confermato questa intenzione. Fatto sta che i carabinieri perquisiscono l’auto in questione e al suo interno trovano e sequestrano un bastone in ferro tipo sfollagente.

L’uomo, che non ha fornito alcuna tessera o contratto di lavoro con istituti di vigilanza, è stato denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere e illecita detenzione di segni distintivi o contrassegni di identificazione in uso ai corpi di polizia. Scritte e lampeggiante sono stati sequestrati.