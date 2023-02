Un 20enne accolellato al braccio con un'arma da taglio. Questa la ricostruzione dei carabinieri, intervenuti all'ospedale di Nola ieri sera. I fatti sarebbero avvenuti a via di Vitorio a Volla, intorno alle ore 20. Per il giovane, incensurato, sono 20 i giorni di prognosi. Sono in corso le indagini dei militari per chiarire la dinamica.