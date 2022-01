10eLotto, Campania baciata dalla fortuna: vinti 160mila euro

Campania assoluta protagonista dell’ultimo concorso del 10eLotto. Come riporta Agipronews, la vincita più alta arriva da Marcianise, in provincia di Caserta, dove un fortunato giocatore ha centrato un 9 doppio oro da 100mila euro con una giocata da 4 euro su un’estrazione frequente.

Si festeggia a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, grazie a un 9 oro da 50mila euro mentre ad Arzano, sempre in provincia di Napoli, sono stati vinti 10mila euro con un 8. Il primo concorso dell’anno del 10eLotto ha distribuito 31,8 milioni di euro in tutta Italia.