10eLotto, la Campania fa festa: centrate due vincite da 20 mila euro ciascuna

Campania protagonista nell'ultima estrazione del 10eLotto.

Nel concorso del 5 ottobre, come riporta Agipronews, sono infatti arrivate due vincite da 20mila euro a Saviano (NA) e Mercogliano (AV). Nel primo caso il fortunato giocatore ha centrato un 7 doppio oro con nove numeri giocati, mentre in provincia di Avellino la vincita è arrivata con una giocata da un solo euro abbinata alla modalità frequente, in cui sono stati centrati nove numeri su dieci.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 27 milioni di euro, per un totale di 3,2 miliardi da inizio anno.