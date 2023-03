«L'eccesso di connessione porta gravi problematiche tra i giovani, tra cui anche la diffusione della violenza». Così l'assessore del Comune alle Politiche Sociali, Luca Trapanese: «Oggi, 15 marzo, è la Giornata della Disconnessione di Napoli. Grazie agli influencer che hanno aderito all'iniziativa lanceremo degli hashtag di sensibilizzazione ai giovani, molti di loro vivono disconnessi dalla realtà e questo porta a solitudine e depressione». L'evento, organizzato con il presidente della Commissione Politiche Sociali Massimo Cilenti, è pensato per dialogare con gli adolescenti e invitarli a essere connessi innanzitutto con se stessi.

APPROFONDIMENTI

I dati a disposizione degli esperti - trasmessi dal Comune - evidenziano che il tempo trascorso sui social, dietro a tablet, smartphone e pc occupa praticamente il 42% della giornata, cui si aggiungono 6 o 7 ore di sonno. La giornata di riflessione e di azioni in presenza, lanciata dal Comune per combattere questa deriva, prevede workshop, incontri e una campagna di comunicazione che ha coinvolto artisti influencer. Hanno aderito all'iniziativa Silvia Aura, Renato Biancardi, Roberto Colella, Vincenzo Comunale, Gabriele Esposito, Gaié, Samurai J, Jeylillo, Valerio Jovine, Sara Penelope Robin, Dario Sansone, Nicola Siciliano, coordinati da Massimo Jovine. Saranno proprio loro, gli idoli dei social, oggi, via social, a essere protagonisti di una staffetta mediatica: i messaggi sulla disconnessione realizzati dagli artisti in esclusiva per questo evento rimbalzeranno sui profili e sulle pagine istituzionali e private delle parti coinvolte per arriveranno sugli schermi dei ragazzi. Tramite la musica, questi artisti consiglieranno di non ridurre tutto a una realtà virtuale, di disconnettersi e connettersi nelle relazioni, nelle piazze, agli amici, di non isolarsi e difendersi dietro a uno schermo, di vivere.