Cimiteri, a Fuorigrotta nicchie senza luci. Sepe agli aggressori di Borrelli: «Follia»

«Questa è gente che ha perso l’uso della ragione e che continua a vivere in un vuoto morale. Speriamo si pentano presto». Questo l’ammonimento che l’arcivescovo di Napoli, Cardinale Crescenzio Sepe, ha rivolto agli aggressori del consigliere regionale Francesco Borrelli. Evento che mette ancora in luce la problematica legata ai parcheggiatori abusivi che in giro per la città, continuano ad essere attivi ad ogni ora del giorno e della notte. «Sono schegge impazzite – continua l’arcivescovo – che vivono in un vuoto morale e spirituale. Poverini, mi auguro che abbiano ancora tanta coscienza per poter tornare indietro e recuperare la propria dignità umana e sociale».



Questa mattina però, non si sono registrate difficoltà all’esterno del. La circolazione, seppure deviata su via Santa Maria del Pianto, non ha reso problematico il flusso dei pedoni che hanno dovuto fare i conti con i soliti disagi all’interno delle aree sepolcrali. Ma le cose non sono andate meglio altrove. A, ad esempio, centinaia di persone hanno trovato le luci spente sulle tombe dei propri cari. Problematica che ancora adesso – dopo quasi un anno dall’interruzione del servizio – manda gli utenti su tutte le furie.«Non abbiamo mai visto un cimitero così. Lo scorso gennaio venimmo a pagare il servizio di illuminazione ma poco dopo lo interruppero. E’ brutto passeggiare tra le. Non possiamo rimanere in queste condizioni. Bisogna intervenire subito perché è un oltraggio alla memoria dei nostri cari».