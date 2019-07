Napoli, chiesti 88mila euro all'inquilina storica di Palazzo Penne

Lunedì 1 Luglio 2019, 14:17 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2019 14:38

«Prima era una abusiva ed ora le viene chiesto di pagare una somma improponibile. La Regione dovrebbe decidere cosa fare con questo palazzo».Queste le parole del consigliere della II Municipalità Pino De Stasio, rispetto all'ingiunzione di pagamento recapitata all'inquilina di Palazzo Penne. 88mila e 988 euro è la somma richiesta dalla Regione Campania alla signora Jolanda Somma che da sempre abita lo stabile quattrocentesco. Una cifra che dovrebbe tenere conto di fitti arretrati di cui, come afferma la stessa Jolanda, non esiste traccia.«Una storia che ha dell'incredibile - continua De Stasio - e che segna un nuovo capitolo della vicenda che vede al centro il palazzo rinascimentale. Da tempo vogliamo interloquire con la regione, ma non ci risponde. Anzi ci dice di dover pagare cifre assurde di un fitto inesistente. La signora – che per noi è una vera eroe civile – abita dalla nascita il palazzo e lo ha sempre “tenuto in vita”. Noi al suo fianco lo abbiamo ripulito e sorvegliato chiedendo interventi e progetti partecipati. Si parla di mille idee ma nessuna è stata realizzata. Noi chiediamo che la regione si confronti con le realtà territoriali, perchè questo spazio va restituito alla cittadinanza. Intanto ci opporremo con tutte le nostre forze a questa richiesta assurda e senza senso».