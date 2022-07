A Figlia d’o Marenaro, video contro gli haters: «Bagni sporchi? Qui puliamo sempre»

Il noto ristorante “A Figlia d’o Marenaro” famoso per la sua tradizionale e impeccabile zuppa di cozze, nonchè uno dei maggiori punti di riferimento della cucina napoletana è stato travolto da un turbinio di critiche, il problema? la pulizia.

Il locale, gestito dalla signora Assunta, ha ricevuto una pessima recensione da un utente di nome “Ciro”; il cliente insoddisfatto della cura dei bagni ha infatti scritto: «staff incurante per quanto riguarda l’aspetto igienico». La polemica, non passata inosservata agli occhi della propretaria, ha subito ricevuto una smentita. «Qui, come a casa mia puliamo dalla mattina alla sera -ha dichiarato la signora Assunta.- ci sono 2 donne che si occupano della pulizia, quando una va via, arriva l'altra nel pomeriggio».

La dimostrazione arriva tramite un video postato su facebook, «Alla critiche rispondo con i fatti! Purtroppo c’è ancora gente che non fa altro criticare», si legge in descrizione; mentre inquadrato dalla videocamera del cellulare c'è il bagno del famoso locale, che pare offrire al pubblico ogni servizio necessario in un ambiente ben igienizzato.