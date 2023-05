A Napoli torna il progetto “Jane’s walk”: passeggiate free alla scoperta del quartiere

A Napoli, passeggiate libere e gratuite alla scoperta del quartiere. Al via la quarta edizione di “Jane’s walk”, l’evento che si ispira al lavoro della nota attivista americana, Janes Jacobs, che negli anni ’50 combattè contro i magnate dell’edilizia newyorkese per preservare l’identità dei quartieri cittadini. Obiettivo della manifestazione è sviluppare un’educazione urbana e al contempo un approccio progettuale del quartiere basato sulla concertazione con la comunità.

Il 5 maggio, a partire dalle 9, dalla stazione della cumana Dazio nella X Municipalità del Comune di Napoli, parte il percorso che si snoda attraverso il quartiere di Bagnoli. Le tappe della passeggiata, libera e gratuita, sono rappresentate da ben 4 pit stop: Piazza a mare, Pontile, Circolo Ilva, Lido Pola per poi ritornare a Dazio (arrivo previsto per le 13). L’intera passeggiata è concepita come un’attività laboratoriale sia per bambini che per adulti.

E’ consigliato, dunque, munirsi di uno zainetto con acqua e spuntino, indossare un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica. Necessario accompagnamento dei bambini e soprattutto è sconsigliato l’uso di passeggini per la presenza di scale e sentieri poco accessibili. L’evento è a cura di Janes’ walk Campania Group, dell’Inu e della X Municipalità del Comune di Napoli. A Napoli, si replicherà poi il 19 maggio, ma con partenza questa volta da Piazzale Tecchio. Info sul profilo Fb di Jane's walk Naples.

L’intero progetto, che prevede anche altre date in Campania (6 maggio a Melito, 14 maggio a Pimonte e a Castellamare di Stabia) è patrocinato dalla Regione Campania, dall’Inu e dall’Ateneo Federico II, CNR, Iriss, Diarc.