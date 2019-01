Venerdì 11 Gennaio 2019, 15:05

ABC Napoli comunica di aver prorogato al giorno 15 febbraio 2019 il termine utile per fornire il Codice Fiscale o la Partita IVA degli utenti non presenti in banca dati, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di emissione delle fatture elettroniche di cui alla legge 205/2017.Entro il 15 febbraio 2019 l’utente suddetto, dovrà contattare ABC Napoli tramite uno dei canali sotto elencati per comunicare i suoi dati fiscali:• inviando una e-mail all’indirizzo datifiscali@abc.napoli.it indicando:per le utenze domestiche, i riferimenti contrattuali ed il codice fiscale;per le utenze non domestiche (attività commerciali, uffici, ecc.), i riferimenti contrattuali e la partita IVA, oltre a PEC/Codice Univoco;• chiamando il Call Center Commerciale al numero 800.88.40.21 da rete fissa;• recandosi presso le agenzie ABC situate a Napoli, in Via Argine, 929 ed in Via Ventaglieri, 81, negli orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e, solo il martedì anche dalle 14,30 alle 16,30.In caso di mancata comunicazione del dato, ABC Napoli sarà costretta a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’impossibilità di ottemperare all’adempimento richiesto.Si comunica altresì che se il contratto non è intestato all’attuale utilizzatore della fornitura idrica si è in presenza di una irregolarità contrattuale. In questo caso è indispensabile che l’utente proceda alla stipula del nuovo contratto. Per la documentazione da presentare, si può consultare la sezione “contratto di fornitura” del sito www.abc.napoli.it.