Napoli, caccia ai furbetti del contatore dell'acqua: controlli a tappeto in case e negozi

Abc Napoli rende noto che è partita, dai quartieri Vomero, Chiaia e Posillipo, un’azione straordinaria di controlli che si estenderà progressivamente a tutto il territorio cittadino, al fine di verificare eventuali irregolarità di natura tecnica o contrattuale relative al servizio di fornitura idrica, in particolare per le utenze di tipo commerciale. Le squadre operative effettueranno anche un servizio di controllo e di monitoraggio del territorio su eventuali allacci furtivi o qualunque tipo di attività che comporti illecite manomissioni di impianti di proprietà aziendale.

LEGGI ANCHE Caccia aperta ai predoni dell'acqua: ​così agiscono i furbetti del contatore

LEGGI ANCHE Allaccio abusivo alla rete idrica del Comune, imprenditrice nei guai

«Educare al consumo consapevole e, come in azioni di questo genere, contrastare abusi e comportamenti illeciti, hanno come ulteriore effetto positivo il risparmio dell’acqua potabile - dichiara il commissario straordinario Sergio D'Angelo - minori consumi si traducono anche in un minore sfruttamento delle fonti, e ciò consente alla Natura quel lento e complesso processo di rigenerazione che ancora oggi ci garantisce un’acqua di ottima qualità che Abc riesce a fornire a costi sostenibili anche dalle fasce sociali più deboli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA