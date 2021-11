4 novembre, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli apre al pubblico per la giornata delle forze armate

Giovedì 4 novembre dalle 10 alle 15 l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli sarà aperta al pubblico per visitare e far conoscere da vicino il massimo Istituto di Formazione dell’Aeronautica Militare, dove si formano i giovani Allievi Ufficiali. Al fine di rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione e contenimento dell’emergenza da Covid-19, gli ospiti che giungeranno in Accademia dovranno indossare la mascherina protettiva e saranno sottoposti al controllo del green pass e successivamente accorpati in gruppi di circa 25 persone ed assegnati a due frequentatori.

L’accesso sarà cadenzato (ogni ora a partire dalle 10:00) e la visita interesserà le aree di maggiore interesse dell’Istituto ed in particolar modo: il Piazzale Medaglie d’Oro, la Sala Simulatori, la Sala Motori, i Corridoi storici, la Chiesa, il Torrino ed il Parlatorio Allievi dove sarà allestito un “info point” per fornire le informazioni in merito al prossimo bando di concorso. Tutti i visitatori che giungeranno con le proprie auto, potranno parcheggiare all’interno dell’Istituto.