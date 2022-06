Achille Ventura presidente Canottieri: «Sogno di portare il circolo in A1»

Quarto mandato per acclamazione. Achille Ventura nel 2015 aveva 55 anni quando la Canottieri lo scelse per guidare la nave giallorossa verso nuove sfide. Oggi ne ha 62 («da presidente giovane sto entrando nell'anzianità») con una navigazione più tranquilla e nuovi traguardi all'orizzonte. Con lui il vicepresidente sportivo Antonio Castaldo, papà di Matteo due volte bronzo alle Olimpiadi nel canottaggio, e Marco Gallinoro che passa da vicepresidente sportivo ad amministrativo. «L'elezione per acclamazione da un lato inorgoglisce, dall'altro carica di maggiori responsabilità perché le aspettative sono ancora più alte. Con il nuovo vicepresidente sportivo abbiamo un piano di rilancio per tutte le sezioni dopo la frenata dovuta alla pandemia».

Quali gli obiettivi sportivi?

«Nel prossimo biennio puntiamo con la squadra di pallanuoto alla promozione in serie A1 portando la Canottieri là dove le compete. Durante la pandemia scegliemmo l'autoretrocessione per prudenza, perché eravamo preoccupati per il futuro a causa della pandemia. Oggi abbiamo una squadra forte fatta da napoletani, da un grande allenatore come Massa e siamo orgogliosi di questo. Siamo già in finale per la serie A1 - si gioca questa sera alla Scandone alle ore 20 - Se vinciamo contro Bologna andremo sabato alla terza ma se dovessimo perdere non siamo preoccupati: saliremo in A1. Nel canottaggio abbiamo acquistato barche per rinforzare la sezione; nella vela daremo un senso alla disciplina. Dobbiamo ristrutturare dal basso e prendere ragazzini da avviare alla vela, cosa che non abbiamo mai fatto».

Gli obiettivi del circolo?

«Tutto deve passare attraverso la riforma dello Statuto per dare una organizzazione moderna ma anche per permettere a chi viene dopo di avere una capacità decisionale e di agire molto più rapidamente. Belle gatte da pelare senza dubbio».

Al suo primo mandato la sfida fu mettere a posto i conti.

«L'operazione è quasi compiuta. I conti sono solvibili ed oggi sono tranquillo. Se vogliamo posizionarci più in alto, però, la Canottieri va rinforzata anche sotto il profilo finanziario. Nel 2015 era una strada in salita, ora siamo in una strada a due corsie in pianura».

Qual è oggi il senso di un circolo rispetto alla modernità ed alle esigenze delle giovani generazioni?

«I circoli sono fatti di tradizione. Devono conservare morale ed educazione oltre che propensione al sociale. Questo non va buttato via. Poi devono preoccuparsi di attrarre soci per il futuro. I giovani hanno difficoltà a ritrovarsi all'interno di un concetto di associazione. Una operazione difficilissima quella di creare un collegamento tra chi viene solo per fare sport e chi regge di fatto la struttura. Traghettare la tradizione proiettandola nella modernità. Social, Instagram, attività sociali. Siamo attivi su tutto».

Come avete superato la sfida della pandemia?

«Il 2 marzo 2020 quando ci chiusero è stato il momento più duro. In quella occasione abbiamo giocato d'anticipo ristrutturando quello che dovevamo ristrutturare e pensando alla voglia di socialità che le persone avrebbero voluto una volta superata la pandemia. E oggi il circolo è aperto dal lunedì alla domenica. Abbiamo colpito nel segno. La ristrutturazione ha riportato alla luce la bellezza del futuro».

Il suo sogno?

«Forse non ci riuscirò io, ma almeno vorrei porre le basi per portare un nostro atleta alle Olimpiadi».

Cosa può fare il circolo per Napoli?

«Se parte l'accordo delle piscine e si può provvedere alla riapertura di Ponticelli saremmo in prima linea per ciò che è la nostra mission. Oggi famiglia e scuola non sono all'altezza. Lo sport è l'unico sistema formativo dove i giovani accettano di fare i sacrifici per raggiungere un risultato. I ragazzi che fanno sport sono tutti formati. Nella vita non fumano, non bevono, non delinquono. Generazioni che crescono sane seguendo canoni e principi. Continuare a formarli è il nostro obiettivo».

