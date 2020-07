Acqua rossa a Riva Fiorita: «Colpa dei cantieri abusivi»

La questione mare sporco a Posillipo è ormai un'emergenza. Più giorni passano dai controlli Arpac e Abc successivi agli articoli di denuncia della melma in acqua - apparsi sia su queste pagine sia in tv - più la situazione peggiora. Le lamentele di cittadini e commercianti si stanno trasformando in paura e «puzza, visto che c'è una fogna che sversa in mare da 10 giorni», raccontano i residenti di Riva Fiorita, preoccupati anche per la salute dei bagnanti. Altro caso gravissimo, quello della Spiaggia delle Monache: ieri è stato il giorno di massimo inquinamento, nonostante appelli, controlli, rassicurazioni e promesse. Anche i Verdi denunciano ormai chiaramente la possibilità di sversamenti. «Bisogna chiedere al Comune l'uso dei traccianti - dicono il consigliere regionale Francesco Borrelli e il consigliere della I Municipalità Giovanni Caselli - Quello di Posillipo è molto probabilmente uno scarico da terra: perché avviene a orari precisi della mattinata. Sembra che gli operai scarichino in mare e poi si mettano a lavorare. Se non un è cantiere, potrebbero essere cisterne svuotate in mare. Qualsiasi cosa sia, servono risposte e soluzioni».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mare è sempre meno blu. Partiamo dalla brutta novità che arriva dal paradiso posillipino, set di Un Posto al Sole. A Riva Fiorita l'acqua che esce dallo scarico a ridosso della passerella è così torbida che sembra rossa. Invece si tratta di acque nere, cioè di fogna., residente, si tappa le narici anche in casa: «Abc è intervenuta 10 giorni fa, di notte, ma si continua a sversare a mare. Gli operai durante l'intervento hanno litigato, i primi erano dell'ufficio Pompe, i secondi dell'ufficio Fogne. Hanno detto che sarebbero tornati quando gli uffici, entrambi di Abc, si sarebbero messi d'accordo. Burocrazia». Non ne può più neppure, titolare del Bar del Mare a Riva Fiorita: «Qui c'è la fogna centrale di tutta via Ferdinando Russo. Si sono rotte le pompe di sollevamento che riportano le acque nel sistema fognario generale. Trovo incredibile che gli operai dell'Abc abbiano fatto un intervento parziale e se ne siano andati lasciando la fogna aperta. Puzza da morire e i ragazzini intanto si tuffano. Il coronavirus non ci ha insegnato niente: è vergognoso che il mare oggi sia peggio che negli anni scorsi».Piange tutta la spiaggia delle Monache. Una melma biancastra e marrone come quella vista ieri, in cui galleggiavano pesci morti e altre immondizie varie, ha fatto venire i brividi a tutti, e non solo al responsabile del Sirena, che nei giorni scorsi aveva chiesto «l'intervento dei sommozzatori per indagare sull'origine della sporcizia». Riassumendo: l'Abc aveva riparato una fogna a Parco Ruffo sabato scorso. L'Arpac ha da poco fatto rilievi di routine, qui, che riguardano però «presenza di materiale organico» e non eventuali scarichi di cantiere. Le Guardie Ambientali di Ante e Ange, nei giorni precedenti, avevano individuato «tra la spiaggia delle Monache e l'inizio di Riva Fiorita una zona di possibili sversamenti da cantieri». Il tempo passa ma il problema peggiora. «Siamo di fronte al disastro - proseguono Borrelli e Caselli - Occorre individuare al più presto gli scarichi incriminati, stiamo pressando la Capitaneria di Porto e l'Arpac. Da diverso tempo le acque a Posillipo si mostrano in condizioni pessime, con una strana e sospetta schiuma bianca che galleggia in superficie. Abbiamo chiesto interventi risolutivi alla Capitaneria di Porto e all'Arpac, che hanno effettuato delle verifiche, ma ancora non si è stati in grado di individuare gli scarichi fognari che hanno provocato questo disastro. La situazione non interessa, purtroppo, solo il Lido Sirena ma l'intero litorale posillipino».