Circumvesuviana: acqua nel sottopasso della stazione di Barra, pericolo per i pendolari

Da diverse settimane il sottopasso della stazione della vesuviana a Barra, nella periferia orientale di Napoli, è sempre allagato. L'acqua non è quella della pioggia caduta abbondante in questo periodo ma è causata da continue infiltrazioni dalle pareti accanto alle scale.

Le rampe interessate sono diverse: sia quella che collega la biglietteria al sottopasso che le due scale verso la banchina dei binari 2 e 3. La circostanza è già conosciuta dall'Eav, Ente Autonomo Volturno, che gestisce la stazione dove ogni giorno passano migliaia di pendolari per i treni delle linee verso il centro ma anche verso Sarno e Sorrento.



Nel 2018, dopo la denuncia pubblica di alcuni utenti , l'ente intervenne per cercare di risolvere il problema. Ovvero per «isolare» il canale a ridosso dei gradini dove è costante la perdita d'acqua e «tombare» la muratura. L'intervento, a distanza di pochi mesi, si è rivelato inutile visto che le infiltrazioni continuano a rappresentare un serio pericolo per gli utenti. A provare ad arginare la fuoriuscita di acqua c'è un operatore delle pulizie ma ciò non è sufficiente.Il pericolo è segnalato agli utenti con un cartello mobile al centro del sottopasso che si presenta in condizioni di degrado. L'illuminazione è scarsissima, le pareti e le stesse lampade risultano rovinate dai graffiti. L'occhio elettronico, prima posizionato in fondo, è stato già rimosso e, dunque, nella parte sottostante non c'è videosorveglianza.