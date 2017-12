Giovedì 28 Dicembre 2017, 15:33 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 15:33

Alcuni esponenti del Movimento Neoborbonico e dei Comitati Due Sicilie si sono recati presso la sede centrale del Banco di Napoli in via Toledo per celebrare simbolicamente i funerali del Banco di Napoli, «fuso» proprio in questi giorni, dopo cinque secoli di storia, nel gruppo Intesa Sanpaolo.Bandiere delle Due Sicilie listate a lutto, fiori e volantini funebri hanno sottolineato l'ultimo atto dell'istituto che, nato nel 1539, è stato al centro dello sviluppo di Napoli e del Sud fino al periodo borbonico e fino a quando, sfruttato anche per le preziose rimesse degli emigranti, è stato progressivamente svilito nella sua importanza.