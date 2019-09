Afragola, voragine nel cortile della scuola durante gli esami: paura, nessun ferito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 5 Settembre 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di paura ieri all'Isis «Emilio Sereni» di Afragola per l'improvvisa apertura di una grossa voragine nel cortile dell'istituto, profonda circa 4 metri e larga quasi due metri. Il terreno dell'area verde dell'istituto di via Bosco è letteralmente sprofondato, inghiottito dal sottosuolo in pochi secondi. La zona interessata è adiacente a un palazzo privato e si trova a pochissimi metri dalle aule dell'imponente struttura di tre piani, dove erano in corso gli esami di idoneità alle classi successive, e a due passi dal cancello di ingresso. Per fortuna solo tanto spavento, ma nessuna conseguenza per l'incolumità dei presenti.