Una squadra tutta nuova per le ragazze dell'Afro Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 20 Ottobre 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Risolto il caso di Titty Astarita. La calciatrice, che era stata esclusa dalla rosa dell'Afro Napoli - società sportiva multietnica - perché candidata a Marano in una lista civica collegata alla Lega, sarà svincolata d'autorità e con le sue compagne di squadra potrà essere tesserata da una nuova compagine, la costituenda Indipendent Women. L'accordo è stato raggiunto ieri nella sede del Comitato regionale della Figc, alla presenza del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia.L'Afro Napoli, in pratica, non parteciperà al campionato di serie C, la cui prima giornata era fissata per domani, per fare posto alla Indipendent Women. I termini di iscrizione al campionato, su richiesta del Comitato regionale della Figc, saranno riaperti con un provvedimento straordinario del presidente federale. Pochi giorni, meno di una settimana, per consentire alle undici calciatrici, tra cui Astarita, di formalizzare gli adempimenti burocratici e nominare il presidente della neonata compagine. Il prescelto sarà, con ogni probabilità, Carlo Astarita, papà di Titty, ex assessore del Comune di Marano.