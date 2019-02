Napoli: record di furti in negozio, visita dell'assessore Clemente

Lunedì 25 Febbraio 2019, 15:38

«Sono l'esempio della Napoli perbene e lavoratrice». Con queste parole Alessandra Clemente, assessore ai Giovani con delega alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale del Comune di Napoli, ha portato la sua solidarietà a Francesco Catino, il commerciante di Fuorigrotta bersagliato dai raid predatori. Il 40enne napoletano aveva denunciato che nel giro di 20 giorni il suo negozio di elettronica in via Pomponio Gaurico, tra via Lepanto e via Leopardi, era stato violato due volte con ingenti danni provocati da serrature divelte, vetri spaccati e nel secondo episodio il furto di circa 5000 euro di merce.«Noi commercianti delle stradine a ridosso delle arterie principali di Fuorigrotta, ci sentiamo abbandonati e senza sicurezza» aveva detto Catino. «A Francesco - ha detto Clemente che stamattina si è recata dal commerciante- ma anche a tutti i piccoli commercianti della zona che ogni giorno con sacrificio e sudore resistono alle difficoltà, alle minacce e ai furti, va la mia solidarietá e dico loro di non mollare perché sono l'esempio della Napoli sana».Solidarietà era stata espressa anche dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che aveva indicato la zona flegrea come “un'area interessata da un’ondata criminale preoccupante”. “Servono maggiori risorse per le forze dell’ordine - aveva dichiarato Borrelli- il Ministro dell’Interno mantenga le promesse e invii nuove unità”.Nei prossimi giorni, cominceranno le riunioni e i tavoli di sicurezza presso tutte le municipalità cittadine Si comincerà proprio da Bagnoli e Fuorigrotta, giovedì 28 febbraio alle ore 9 presso la decima municipalità, si svolgerà il tavolo per la sicurezza urbana voluto dalla Prefettura e dall' amministrazione comunale in sinergia con le forze dell’ordine.