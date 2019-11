Alberghi a ore, nuova vita a Napoli: spazio agli uomini d'affari

La nuova vita degli alberghi a ore. Un tempo riservato a coppie in cerca di intimità, al riparo da occhi indiscreti e nel massimo della privacy, oggi il day use in hotel è un vero e proprio business molto in voga tra i resort di fascia alta e di lusso. Sempre più strutture infatti mettono a disposizione della clientela la possibilità di usufruire di una camera anche per un pomeriggio o una mezza mattinata, con tariffe agevolate e servizi ad hoc per le più disparate richieste. Il settore dell'ospitalità dunque è ora aperto ad un target di clienti eterogeneo: dall'uomo d' affari di passaggio in città per un appuntamento, al vip che vuole riposare poche ore prima di partecipare a un evento pubblico fino al personale di compagnie aeree che sosta per un breve periodo prima di volare verso nuove rotte.



Le camere diventano così, all'occorrenza, anche a Napoli, comodi uffici dove poter lavorare o ricevere qualcuno per un incontro professionale o zone comfort per una piccola pausa pomeridiana. A fotografare questa situazione è Costanzo Jannotti Pecci - A. U. di Palazzo Caracciolo e già presidente nazionale Federterme Confindustria - che afferma: «Questo settore dell'ospitalità, che è in forte crescita, funziona soprattutto in quelle strutture che sono in grado di fornire al cliente tutta una serie di servizi collaterali che vanno dal business corner al wellness ovvero la possibilità per il cliente, che ha qualche ora libera, di poter recuperare un po' di relax per affrontare poi meglio gli impegni della giornata ma anche per utilizzare la camera come fosse un ufficio». A confermare un fenomeno in aumento, anche nella città di Napoli, è la presenza in rete di numerosi siti nonché di app attraverso cui prenotare questi soggiorni mordi e fuggi. Sdoganato così il ricorso all'hotel a ore solo per incontri clandestini, questo tipo di turismo interessa non più dunque i piccoli alberghi di periferia ma anche i grandi complessi a 4 e 5 stelle. Tra gli alberghi di lusso selezionati da piattaforme web del settore come Daybreakhotels.com oppure Dayuse.com vi sono ad esempio: Unahotels Napoli e il Terminus di piazza Garibaldi; il Best Western Hotel Plaza in piazza Principe Umberto; il Montespina Park Hotel di Agnano o l'hotel Ramada di via Galileo Ferraris. Ma quanto costa sostare poche ore in hotel e soprattutto quanto si risparmia rispetto ad un classico pernottamento? I prezzi variano a seconda dell'orario di utilizzo della stanza in quanto un day use mattutino di un paio di ore può comportare la possibilità di sistemare la camera e poi rivenderla prima del check in di nuovi clienti mentre in pomeriggio il prezzo sale. Esistono tuttavia dei last minute nonché delle convenzioni speciali riservate da strutture - come Palazzo Caracciolo - a clienti abituali. Prenotando tramite app un giorno prima è possibile risparmiare anche più del 50% sul prezzo standard di una camera, ecco qualche esempio: un day use presso l'Hotel Garibaldi (un 3 stelle) per una matrimoniale dalle 17 alle 23.30 verrebbe a costare 60 euro anziché 140 euro; un soggiorno dalle ore 10 alle 16 per una matrimoniale all'hotel Mercure Angioino del centro storico (4 stelle) costerebbe, secondo Daybreakhotels.com, 66 euro anziché 157 euro. Tale servizio non è tuttavia consentito presso i grandi alberghi di via Partenope come l'Excelsior o gli hotel della Royal Group dove anche per una sosta breve il prezzo è pari a quello di una notte. © RIPRODUZIONE RISERVATA