Alberi crollati a Napoli, lite sul legname regalato alle ditte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 2 Marzo 2019, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I napoletani potranno aiutare alberi e giardini della città. Su proposta dell'assessore al Verde urbano Ciro Borriello, la giunta comunale ha approvato ieri una delibera ad hoc, che apre le porte a forme di collaborazione tra amministrazione e cittadini.Si tratta di un esperimento valido per strade e parchi, e potrebbe servire come il pane, in attesa del piano di ripiantumazione da 5 milioni che partirà in autunno, e viste le recenti stragi di alberi sradicati dalle bufere di febbraio e fine ottobre. In proposito, giovedì prossimo è stata convocata una commissione Ambiente che avrà per temi «l'abbattimento, la sostituzione delle alberature e lo smaltimento dei materiali derivanti dagli interventi messi in atto in seguito agli eventi atmosferici degli ultimi mesi». Si riparlerà, dunque, anche del destino del legno degli alberi uccisi dal maltempo.