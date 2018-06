«Alla scoperta del Vesuvio», arriva il primo album di figurine dedicato al gigante buono

Lunedì 4 Giugno 2018, 13:47 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 13:47

ERCOLANO. - «Alla scoperta del Vesuvio»: il primo album di figurine dedicato interamente al “gigante buono”. La fauna, la flora, il Gran Cono, l’Eruzione del 1944 e tanti altri argomenti inerenti al Vesuvio in figurine per giocare imparando.Presentata stamattina al Mav l’iniziativa promossa dalla Cooperativa Iside, patrocinata dall’Ente Parco del Vesuvio, con il patrocinio morale del Comune di Ercolano, con la collaborazione del Museo Archeologico Virtuale di Ercolano e le associazioni Ercolano Viva, Onda, Vesuvenir, NP Ercolano APS.Di fronte a 100 bambini delle scuole cittadine, dopo i saluti del sindaco Ciro Buonajuto, i promotori hanno presentato questo nuovo progetto che vedrà il Vesuvio frutto di una raccolta di figurine. «Un prodotto che ha come obiettivo il ritorno al dialogo tra i bambini – dicono gli organizzatori – e tentare di riscoprire un vecchio modo di giocare dove lo scambio, l'interazione e la condivisione diventino l'elemento essenziale di una vera comunicazione tra i bambini troppo concentrati sui social e quindi meno motivati dalle interazioni fisiche e affettive».