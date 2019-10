Giovedì 3 Ottobre 2019, 11:27

Un pacco sospetto nella stazione di piazza Garibaldi della Circumvesuviana ha indotto le forze dell'ordine a chiedere all'Eav l'immediata sospensione della circolazione ferroviaria. Poi la verifica: era un falso allarme. Per qualche minuti la circolazione è stata limitata alle stazioni di San Giovanni e Poggioreale. Interdetto anche l'accesso alla stazione, per consentire agli artificieri di verificare la veridicità dell'allarme. Dai controlli è poi risultato che non si trattava di alcuna bomba. L'Eav aveva comunque disposto un servizio automobilistico sostitutivo dal terminal Porta Nolana verso le stazioni di San Giovanni e Ponticelli.