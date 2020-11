Allenamenti di cavalli all'aperto in strada ad Agnano: «Siamo stanchi di assistere a queste corse»

C'è chi viene svegliato dal sole, dai rumori della città e chi viene scaraventato giù dal letto dal fracasso degli zoccoli dei cavalli sull'asfalto. È quello che accade, ad esempio, ai residenti di via Sartania ad Agnano che da tempo sono diventati “spettatori” di veri e propri allenamenti all'aperto. Una serie di gare, in salita e in discesa, al centro della strada che hanno come protagonisti cavalli e fantini. Appuntamenti fissi con le corse al trotto che hanno scatenato l'ira dei residenti.

«Siamo stanchi di assistere a queste corse – affermano i cittadini – Hanno preso possesso della strada e la fanno da padroni. Sfilano in salita e in discesa senza curarsi dei pericoli che potrebbero esserci e portando al massimo sforzo i cavalli. Ma non solo. Il rumore degli zoccoli crea un grande fracasso che ci sveglia tutti all'alba. Abbiamo denunciato tutto alle autorità competenti ma pare che nulla sia cambiato. E adesso anche l'asfalto inizia a essere rotto in più punti, perché la pressione degli zoccoli ormai è continua. Crediamo che sia necessario interrompere questa serie di “allenamenti all'aperto” sia per il bene dei cavalli sia per la quiete del quartiere».

