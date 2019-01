Venerdì 11 Gennaio 2019, 16:23

Nella seduta di oggi, la Giunta comunale di Napoli ha approvato la delibera, a firma dell'Assessore al Diritto all'Abitare Monica Buonanno avente ad oggetto gli indirizzi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per l'indizione del nuovo bando.«Aspettavamo questo momento ormai da 25 anni - dichiara l'Assessore Buonanno - con questo atto revochiamo atti obsoleti e pubblicheremo, in attesa del nuovo regolamento regionale, il nuovo bando per l'assegnazione degli alloggi comunali acquisiti, da acquisire al patrimonio comunale o che si renderanno liberi. Lo straordinario valore aggiunto è dato dall'implementazione di una nuova piattaforma digitale che consentirà di gestire in modo ancor più rapido e trasparente l'intera procedura amministrativa».