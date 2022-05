Alloggi universitari a Napoli, la Regione candida tre immobili

Tre nuove residenze universitarie nell'ex Ostello Mergellina, nell'ex studentato Casa Miranda e nell'ex istituto pontificio nel complesso di Santa Chiara, per far fronte alla carenza di alloggi universitari a Napoli, il cui fabbisogno è oggi quantificato in 6.682 posti. È l'idea della Regione Campania che, con delibera di Giunta, ha dato mandato alla direzione generale per le risorse strumentali e alla direzione generale per il governo del territorio di presentare la richiesta di cofinanziamento nell'ambito del V bando del Ministero dell'Università, finanziato in parte dal Pnrr, per la realizzazione di strutture residenziali universitarie nei tre immobili individuati.

Strutture universitarie quanto mai necessarie in un momento in cui, si sottolinea nella delibera, «a fronte di un'offerta formativa innovativa, diversificata e di grande qualità degli atenei campani, gli stessi risultano penalizzati dalla mancanza di un'adeguata offerta di servizi agli studenti, incluse aule studio, mense, attrezzature sportive, ma soprattutto strutture residenziali, essenziali per migliorare l'attrattività delle sedi universitarie».

I tre edifici individuati rappresentano «per storia e vocazione sedi strategiche per l'attività di ricezione del pubblico giovanile e studentesco a Napoli, grazie alla loro localizzazione in zone centrali della città, in prossimità di importanti vie di comunicazione e linee di trasporto pubblico e nelle vicinanze di sedi universitarie, pienamente inserite nel contesto cittadino con cui costituiscono già un continuum nel tessuto sociale per i servizi complementari offerti e per le funzioni connesse alle attività di tempo libero degli studenti».

Il complesso immobiliare dell'Ostello Mergellina, un tempo proprietà del disciolto ente Gioventù italiana e passato al patrimonio della Regione Campania, si trova in Salita della Grotta, alle spalle della stazione ferroviaria di Mergellina e a ridosso della galleria che, attraversando la collina di Posillipo, collega Mergellina con il quartiere Fuorigrotta. La Casa dello studente Miranda, ex opera universitaria di Napoli, anch'essa di proprietà regionale, è in vico Santa Maria degli Angeli alle Croci, nei pressi del dipartimento di veterinaria dell'Università Federico II e di via Foria.

L'ex Istituto Pontificio è un edificio compreso nel complesso monumentale di Santa Chiara, in pieno centro storico, ed è di proprietà del fondo edifici di culto del Ministero dell'Interno e già in passato è stato destinato a residenza per studenti; il Ministero, si legge nella delibera, ha già formalizzato la propria condivisione alla richiesta presentata dalla Regione per la concessione dell'immobile ai fini della partecipazione della Regione al bando.

I tre edifici, nell'intenzione della Regione Campania, saranno destinati a residenze universitarie dopo l'esecuzione dei necessari interventi di restauro e rifunzionalizzazione con i quali saranno adeguati agli standard minimi dimensionali e qualitativi previsti dal Ministero, nonché alle norme in tema di efficientamento energetico. La Regione Campania ha previsto un cofinanziamento regionale per ciascuna struttura di 150mila euro, per un totale di 450mila euro, a valere sulle disponibilità del fondo «Jessica Campania». La gestione delle residenze universitarie, una volta avvenuti gli interventi, sarà affidata all'Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania