La Bei finanzierà il 50% dell'acquisto di 34 convogli ad alta velocità da parte di Trenitalia, 20 dei quali saranno dati in leasing alla controllata spagnola Ilsa e verranno utilizzati sulle linee spagnole ad alta velocità Madrid-Siviglia-Malaga, Madrid-Barcellona e Madrid-Valencia-Alicante. I restanti 14 convogli saranno gestiti da Trenitalia e saranno operativi sulle linee ferroviarie Torino-Trieste e Milano-Napoli-Salerno-Reggio Calabria.

Il progetto permetterà a Trenitalia di modernizzare la flotta esistente per le linee italiane e, allo stesso tempo, di aumentare la competitività e l'espansione del gruppo italiano nell'alta velocità fuori dall'Italia. Si tratta della prima sottoscrizione di un green bond da parte della Bei, e pertanto la prima operazione nell'ambito del Green bond purchase program, approvato dal gruppo Bei a fine maggio 2021 e allineato alle best practices e alla tassonomia europea, per cui la Holding fs ha ricevuto anche una opinion da Sustainalytics che ha certificato la greenness e per la prima volta la compliance degli Eligible green projects rispetto alle linee guida della EU.

Inoltre, anche per questa operazione è confermata la certificazione dalla Climate bonds initiative, organizzazione no profit che promuove a livello mondiale la finanza sostenibile come strumento per contrastare i cambiamenti climatici, in linea con l'obiettivo del gruppo FS.