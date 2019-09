Alveo Camaldoli, disastro ambientale senza fine: ancora rifiuti in spiaggia

Martedì 24 Settembre 2019, 11:17

POZZUOLI - Impressionante. Un vero e proprio disastro ambientale, l'ennesimo, da parte dell'Alveo dei Camaldoli anche questa mattina dopo quello accaduto ieri. Le piogge torrenziali sono state la causa della piena del canale che ha riversato ancora tonnellate di rifiuti sulla spiaggia libera di Licola. Pneumatici, bottiglie, imballaggi, rottami di automobili, frigoriferi, carogne di topi. «La città di Pozzuoli è, per l'ennesima volta, il termine finale di tutto ciò che viene sversato nell'alveo dei Camaldoli e che alla prima pioggia un po' più abbondante viene trascinato alla foce sull'arenile di Licola - afferma il vicesindaco Fiorella Zabatta - La nostra spiaggia e il nostro mare sono da anni ricettacolo di rifiuti e scarichi abusivi che arrivano sulla parte di costa del comune di Pozzuoli attraverso i vari canali presenti sul territorio. Abbiamo denunciato più volte e a vari livelli questi fatti ma le cose purtroppo finora non sono cambiate. È ora che tutti i soggetti interessati si diano da fare, facciano i controlli e gli interventi necessari a debellare questo fenomeno che si ripete periodicamente a danno esclusivo del nostro comune. Questa situazione vergognosa è stata più volte denunciata, con diversi atti e in varie sedi, compresa la Procura della Repubblica».Il comune di Pozzuoli non ci sta ed è deciso ad alzare la voce e a farsi sentire dopo l'ennesimo scempio. «Interveniamo ogni giorno per ripulire le spiagge e le zone limitrofe dai rifiuti accollandoci le spese, anche dello smaltimento, con costi esosi - continua il vicesindaco - Ognuno deve prendere la propria parte di lavoro e responsabilità per fermare tutti insieme lo scempio degli scarichi abusivi negli alvei e nei canali che confluiscono sul litorale flegreo pregiudicando la qualità delle acque marine a danno dei cittadini, degli esercizi balneari e all'immagine del nostro comune».Anche il Wwf s'è interessato al disastro di Licola con il monitoraggio attraverso le proprie guardie giurate ambientali. «Purtroppo è il frutto dei continui sversamenti illegali lungo il percorso dei vari canali - dichiara Alessandro Gatto, coordinatore regionale - C'è sicuramente una matrice criminale per chi lo fa soprattutto eludendo il fisco ma abbiamo constato che tutto questo è anche il frutto del non amore di alcuni cittadini nei confronti del proprio territorio. Bisogna superare il problema dell'omertà e cominciare a denunciare. Ogni giorno riusciamo a scoprire diversi scarichi illeciti ma tanti altri purtroppo alla fine sono la causa di questo disastro».