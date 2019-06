Ambiente, 500 studenti in piazza a Napoli nel segno di Greta

Mercoledì 5 Giugno 2019, 15:38

Studenti in piazza nel nome di Greta Thunberg. Alunni, docenti e genitori dell’istituto comprensivo IX circolo Cuoco-Schipa, con il patrocinio della seconda Municipalità, hanno sfilato da via Salvator Rosa a piazza Dante in favore della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile. Il corteo, cui hanno partecipato oltre 500 allievi, ha preso le mosse dalla sede centrale dell'istituto, in via Salvator Rosa, passando per via Pessina e giungendo infine in piazza Dante dove ha avuto luogo il flashmob. L'evento è nato dalla voglia e dall'idea degli studenti di «portare in piazza i contenuti e i prodotti da loro stessi realizzati durante il progetto Erasmus+ 2017-2019 “Changing Habits, Changing the world” come efficace strumento di sensibilizzazione per il nostro territorio», spiegano le insegnanti Emilia De Angelis, responsabile del progetto e Maria Emilia Nardo, componente della commissione Erasmus e referente bullismo della scuola.«L’iniziativa è legata alla nostra progettazione didattica, dato che per un biennio abbiamo lavorato sul tema dell’ambiente, fortemente sentito in tutto il mondo grazie alla piccola Greta che ha portato il suo messaggio dappertutto - hanno aggiunto le docenti - Quindi i nostri ragazzi si sono relazionati con l’esterno, ossia con l’ambiente che li circonda, cercando di trasmettere un messaggio attraverso un’azione di sensibilizzazione con un flashmob cui hanno preso parte le classi delle medie inferiori, le quarte della primaria e tutti i bimbi della scuola dell’infanzia. Obiettivo è stato coinvolgere tutta la popolazione». «Abbiamo organizzato questa manifestazione in difesa dell’ambiente - dice Davide, 14 anni - per sensibilizzare le persone soprattutto a ridurre lo spreco di plastica e le emissioni di gas che inquinano l’ambiente». «Io sono andata in Finlandia per l’Erasmus - racconta Arianna, 12 anni - e abbiamo fatto un progetto sugli sprechi dell’ambiente». «Anche io sono partita per l’Erasmus andando in Spagna - spiega Laura, 13 anni - è stato un viaggio che mi ha arricchito molto per migliorare l’ambiente in cui viviamo unendo tante culture e Stati diversi per lo stesso scopo».Presenti all’iniziativa Francesco Chirico e Susy Cimminiello, presidente e assessore alla Scuola della seconda Municipalità. «Mi ha colpito la disciplina di questi ragazzi - commenta l’assessore Cimminiello - perché è un evento costruito non dall’alto, ma prima a scuola e poi in piazza oggi. Eventi simili sono necessari perché il problema dell’ambiente è in questo momento molto sentito non solo nel resto del mondo, ma anche a Napoli dove ci sono tante piccole Greta che difendono l’ambiente e manifestano per affermare le loro idee». «Quella di oggi è stata un’iniziativa che ha coinvolto i ragazzi sui temi principali legati all’ambiente, ovvero la consapevolezza di dover preservare il mondo in cui viviamo per le generazioni future - ha aggiunto il presidente Chirico - e partire dai ragazzi è il modo migliore per sensibilizzare gli adulti».