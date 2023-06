Napoli, al via le riprese de «L'amica geniale»: sospesa la pista ciclabile in via Caracciolo

Arriva una nuova ordinanza dirigenziale che prevede la sospensione del percorso di mobilità ciclistica dalle 8 alle 21 del 4 luglio in via Caracciolo, nel tratto compreso tra viale Dohrn e Piazza della Repubblica, per consentire le riprese della serie tv “L’amica geniale”.

La segnaletica necessaria per l'attuazione del dispositivo di traffico provvisorio sarà apposta a cura della produzione, che ne curerà anche la successiva rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi e della segnaletica preesistente. Il Servizio Autonomo di Polizia Locale sarà incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica per l’esatta osservanza della presente ordinanza. Il Servizio Autonomo Polizia Locale sarà autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato. È ammesso ricorso, da parte chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.